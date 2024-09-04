В результате обстрела рынка в захваченном Донецке погибли трое людей, есть пострадавшие

Три человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела рынка в оккупированном Донецке. Фото: соцсети

Местные «власти» временно захваченного Донецка сообщают об обстреле Кировского района города. Известно о трех погибших, кроме того, пять жителей травмированы. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Как отмечается, удар произошел по рынку «Сокол», микрорайон Текстильщик. Погибли двое мужчин и одна женщина. По предварительной информации, еще пять человек получили ранения.



Кроме того, в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника пострадала 20-летняя девушка.



Ранее мы писали, что 14 августа временно захваченный Донецк попал под обстрел. Известно об одном погибшем.