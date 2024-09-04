Внаслідок обстрілу ринку в захопленому Донецьку загинули троє людей, є постраждалі

Трьох людей загинуло і п'ятеро поранено внаслідок обстрілу ринку в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Місцева «влада» тимчасово захопленого Донецька повідомляє про обстріл Кіровського району міста. Відомо про трьох загиблих, крім того, п'ятьох мешканців травмовано. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Як зазначається, удар стався по ринку «Сокіл», мікрорайон Текстильник. Загинули двоє чоловіків та одна жінка. За попередньою інформацією, ще п'ятеро людей отримали поранення.



Крім того, у селищі шахти Абакумова під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника постраждала 20-річна дівчина.



Раніше ми писали, що 14 серпня тимчасово захоплений Донецьк потрапив під обстріл. Відомо про одного загиблого.