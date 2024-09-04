Силы обороны разбили российскую колонну на Покровском направлении

Военнослужащие отдельной президентской бригады и 59-й отдельной мотопехотной бригады разбили российскую колонну на Покровском направлении. Соответствующее видео появилось на странице Управления стратегических коммуникаций в телеграмме.
В Генштабе ВСУ тем временем отметили, что количество боевых столкновений за сегодня возросло до 107.
Самыми горячими точками остаются сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.
Горящая техника россиян на Покровском направлении. Фото: кадр из видео
«Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 31 штурм наших позиций. Продолжаются бои в восьми локациях», — говорится в заявлении генерального штаба ВСУ.
Горящая техника россиян на Покровском направлении. Фото: кадр из видео
Отмечается, что также российская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Александрополь и Селидово, применив КАБы и неуправляемые авиационные ракеты.
Напомним, аналитический канал DeepState писал, что российские войска захватили Пречистовку в Донецкой области.
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