Сили оборони розбили російську колону на Покровському напрямку

Техніка росіян палає на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці окремої президентської бригади та 59-ї окремої мотопіхотної бригади розбили російську колону на Покровському напрямку. Відповідне відео з'явилося на сторінці Управління стратегічних комунікацій у телеграмі.



У Генштабі ЗСУ тим часом зазначили, що кількість бойових зіткнень за сьогодні зросла до 107.



Найгарячішими точками залишаються зараз бої на Курахівському та Покровському напрямках.

Техніка росіян палає на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

«Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 штурм наших позицій. Тривають бої у восьми локаціях», — йдеться у заяві генерального штабу ЗСУ.

Техніка росіян палає на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Зазначається, що також російська авіація завдала ударів поблизу населених пунктів Олександропіль та Селидове, застосувавши КАБи та некеровані авіаційні ракети.



Нагадаємо, аналітичний канал DeepState писав, що російські війська захопили Пречистівку на Донеччині.