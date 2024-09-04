Обстрел Константиновки: снаряд попал по рынку, ранена пенсионерка

4 сентября в 14:48 российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, снаряд попал по территории местного рынка, где ранения получила 67-летняя женщина.

«У нее диагностировали резаную рану и контузию. Повреждены торговые объекты», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что также после «прилета» сообщалось о сильном пожаре в Константиновке.