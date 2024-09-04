Армия РФ ударила по центру Курахово: есть прямое попадание в трехэтажный дом, погибла женщина

4 сентября российские войска обстреляли центр города Курахово Донецкой области. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.
Зафиксировано прямое попадание в трехэтажный многоквартирный жилой дом. Повреждены окна и фасады многоэтажек.
В результате атаки погибла женщина. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, что 4 сентября в городе Константиновка Донецкой области прогремел взрыв. Сообщают о сильном пожаре.
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