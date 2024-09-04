Обстріл Костянтинівки: снаряд поцілив по ринку, поранена пенсіонерка

4 вересня о 14:48 російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, снаряд поцілив по території місцевого ринку, де поранення отримала 67-річна жінка.

«У неї діагностували різану рану та контузію. Пошкоджені торгові об'єкти», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що також після «прильоту» повідомлялося про сильну пожежу у Костянтинівці.