Сегодня в Мирнограде отключат газ

Из-за осложнения обстановки в Мирноградской громаде сегодня отключают газ

Мирноградская городская военная администрация сегодня сообщила, что в связи с осложнением ситуации безопасности, постоянными обстрелами города со стороны российских войск и повреждениям газовой инфраструктуры на территории громады будет отключено газоснабжение.

Отмечается что газ отключат сегодня, 5 сентября, в 9:00.

Ранее и.о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк заявлял, что по состоянию на 3 сентября в громаде находится 2741 человек.