Сьогодні у Мирнограді відключать газ

Через ускладнення обстановки у Мирноградській громаді сьогодні відключають газ

Мирноградська міська військова адміністрація сьогодні повідомила, що у зв'язку з ускладненням ситуації безпеки, постійним обстрілом міста з боку російських військ та пошкодженням газової інфраструктури на території громади буде відключено газопостачання.

Зазначається, що газ відключать сьогодні, 5 вересня, о 9:00.

Раніше в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк заявляв, що станом на 3 вересня у громаді перебуває 2741 особа.