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Второй раз за утро войска РФ ударили по Константиновке, сообщают о раненых

05 сентября 2024, 11:23

Второй раз за утро войска РФ ударили по Константиновке, сообщают о раненых

Россияне ударили по Константиновке второй раз за утро. Фото: соцсети Россияне ударили по Константиновке второй раз за утро. Фото: соцсети

Город Константиновка в Донецкой области второй раз за утро 5 сентября был обстрелян российскими военными, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Мощные взрывы прозвучали около 10:30 – 10:40.

«Снова несколько сильных прилетов, очень громко. Даже с потолка посыпалось», — пишут в соцсетях местные жители.

По предварительным сведениям, прилет был в районе рынка. Также сообщают о раненых.

Официальная информация о происшествии к этому часу не поступала.

Ранее сообщалось, что утром 5 сентября в Константиновке были слышны взрывы. Отмечалось, что под удар попал жилой район Правобережья. Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.

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