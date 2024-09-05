Второй раз за утро войска РФ ударили по Константиновке, сообщают о раненых

Город Константиновка в Донецкой области второй раз за утро 5 сентября был обстрелян российскими военными, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Мощные взрывы прозвучали около 10:30 – 10:40.
«Снова несколько сильных прилетов, очень громко. Даже с потолка посыпалось», — пишут в соцсетях местные жители.
По предварительным сведениям, прилет был в районе рынка. Также сообщают о раненых.
Официальная информация о происшествии к этому часу не поступала.
Ранее сообщалось, что утром 5 сентября в Константиновке были слышны взрывы. Отмечалось, что под удар попал жилой район Правобережья. Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.
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