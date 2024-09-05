Вдруге за ранок війська РФ вдарили по Костянтинівці, повідомляють про поранених

Росіяни вдарили по Костянтинівці вдруге за ранок. Фото: соцмережі

Місто Костянтинівка на Донеччині вдруге за ранок 5 вересня було обстріляне російськими військовими, повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Потужні вибухи пролунали близько 10:30 – 10:40.

«Знову кілька сильних прильотів, дуже гучно. Навіть із стелі посипалося», — пишуть у соцмережах місцеві жителі.

За попередніми даними, приліт був у районі ринку. Також повідомляють про поранених.

Офіційна інформація про подію до цієї години не надходила.

Раніше повідомлялося, що вранці 5 вересня в Костянтинівці було чути вибухи. Наголошувалося, що під удар потрапив житловий район Правобережжя. Інформації про постраждалих та руйнування на цю годину немає.