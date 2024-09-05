Путин назвал «освобождение Донбасса» приоритетной целью в войне и заявил о готовности к переговорам

Сегодня во Владивостоке Владимир Путин заявил, что «освобождение Донбасса» является приоритетной целью России в войне. Фото: ТАСС

Сегодня глава Кремля Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что Украина атакой на Курскую область пыталась отвлечь Россию от наступления в Донбассе, но у неё ничего не получилось. Путин назвал «освобождение Донбасса» приоритетной целью РФ, цитируют его выступление росСМИ.

«Этой атакой Киев ослабил себя на других направлениях, и наступление ВС РФ ускорилось», — отметил он.

Путин добавил, что ВС РФ «стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий».

Он также заявил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле в 2022 году.

«Готовы ли мы с ними [Украиной] вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин.

В июне газета The New York Times опубликовала текст проекта мирного соглашения, разработанного весной 2022 года делегациями Украины и России. Стамбульское соглашению подразумевало нейтральный статус Украины, однако допускало вступление страны в ЕС.

Также в документе стороны согласились, что Украина принимает российскую оккупацию Крыма, но не признает российского суверенитета над ним. Предполагалось, что статус Крыма будет определен в течение 10-15 лет после соглашения, а о статусе других занятых российской армией территорий Владимир Зеленский и Владимир Путин должны были договориться на личной встрече. Также соглашение вводило ограничения по численности украинской армии и количеству разных вооружений.

Весной 2022 года на остановку переговоров, по данным газеты, повлияла попытка России получить право вето на военную помощь Украине союзников в случае нового нападения.

В ноябре прошлого года лидер украинской переговорной группы Давид Арахамия называл несколько причин, по которым Украина отказалась подписывать договор. Одна из них была в том, что Киев считал документ уловкой, которая позволит Москве восстановить свою армию и снова вернуться воевать в Украину.

Заявление Путина может свидетельствовать об изменении его позиции по мирным переговорам. В начале лета президент называл предварительным условием для начала переговоров отступления ВСУ за границы аннексированных областей Украины. После вторжения в Курскую область он говорил о невозможности таких переговоров. А во время урока «Разговоры о важном», который Путин провел в Кызыле, он допустил возможность мирных переговоров с Украиной в случае отступление ВСУ с территории Курской области.