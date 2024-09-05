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Путін назвав «звільнення Донбасу» пріоритетною метою у війні та заявив про готовність до переговорів

05 вересня 2024, 12:40

Путін назвав «звільнення Донбасу» пріоритетною метою у війні та заявив про готовність до переговорів

Сьогодні у Владивостоці Володимир Путін заявив, що «звільнення Донбасу» є пріоритетною метою Росії у війні. Фото: ТАСС Сьогодні у Владивостоці Володимир Путін заявив, що «звільнення Донбасу» є пріоритетною метою Росії у війні. Фото: ТАСС

Сьогодні глава Кремля Володимир Путін на Східному економічному форумі у Владивостоці заявив, що Україна атакою на Курську область намагалася відвернути Росію від наступу на Донбасі, але в неї нічого не вийшло. Путін назвав «визволення Донбасу» пріоритетною метою РФ, цитують його виступ РосЗМІ.

«Цією атакою Київ послабив себе на інших напрямках, і наступ ЗС РФ прискорився», — зазначив він.

Путін додав, що ЗС РФ «стабілізували ситуацію і почали вичавлювати супротивника з прикордонних територій».

Він також заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною на основі угоди, досягнутої у Стамбулі у 2022 році.

«Чи готові ми з ними [Україною] вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та фактично парафовані у Стамбулі», — сказав Путін.

У червні газета The New York Times опублікувала текст проекту мирної угоди, розробленої навесні 2022 року делегаціями України та Росії. Стамбульська угода мала на увазі нейтральний статус України, проте допускала вступ країни до ЄС.

Також у документі сторони погодилися, що Україна ухвалює російську окупацію Криму, але не визнає російського суверенітету над ним. Передбачалося, що статус Криму буде визначено протягом 10-15 років після угоди, а про статус інших зайнятих російською армією територій Володимир Зеленський та Володимир Путін мали домовитись на особистій зустрічі. Також угода вводила обмеження щодо чисельності української армії та кількості різних озброєнь.

Весною 2022 року на припинення переговорів, за даними газети, вплинула спроба Росії отримати право вето на військову допомогу Україні союзників у разі нового нападу.

У листопаді минулого року лідер української переговорної групи Давид Арахамія називав кілька причин, через які Україна відмовилася підписувати договір. Одна з них була в тому, що Київ вважав документ хитрощами, які дозволять Москві відновити свою армію і знову повернутися воювати в Україну.

Заява Путіна може свідчити про зміну його позиції щодо мирних переговорів. На початку літа президент називав попередньою умовою для початку переговорів відступ ЗСУ за межі анексованих областей України. Після вторгнення в Курську область він говорив про неможливість переговорів. А під час уроку «Розмови про важливе», який Путін провів у Кизилі, він допустив можливість мирних переговорів з Україною у разі відступу ЗСУ з території Курської області.

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