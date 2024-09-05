Оккупанты признали, что не разминировали леса вбилизи Северодонецка

На временно оккупированной Луганской области некоторые территории остаются заминированные. В частности, речь идет о прилегающих к Северодонецку лесах. Об этом передает ЛИЦ.



По словам так называемого главы городского округа Николая Моргунова, в черте Северодонецка все разминировано, окрестности еще, к сожалению, нет.



«И те лесные пожары, которые сегодня время от времени возникают, добавляют опасности, потому что там достаточно большое количество взрывоопасных веществ, которые детонируют», — отметил он.



Моргунов отметил, что в городе и за его пределами разминированы все объекты ЖКХ.



Отметим, что международные партнеры Украины уже передали на проекты гуманитарного разминирования с 2022 года по 2027 год более 700 миллионов долларов США.