Окупанти визнали, що не розмінували ліси поблизу Сєвєродонецька

На тимчасово окупованій Луганській області деякі території залишаються замінованими. Зокрема, йдеться про прилеглі до Сєвєродонецька ліси. Про це передає ЛИЦ.



За словами так званого голови міського округу Миколи Моргунова, у межах Сєвєродонецька все розміновано, околиці ще, на жаль, немає.



«І ті лісові пожежі, які сьогодні час від часу виникають, додають небезпеки, тому що там досить велика кількість вибухонебезпечних речовин, які детонують», — зазначив він.



Моргунов зазначив, що у місті та за його межами розміновані всі об'єкти ЖКГ.



Зазначимо, що міжнародні партнери України вже передали на проекти гуманітарного розмінування з 2022 по 2027 рік понад 700 мільйонів доларів США.