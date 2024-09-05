В результате ударов россиян по Константиновке один человек погиб, есть пострадавшие

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные утром, 5 сентября, обстреляли Константиновку. Есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«1 человек погиб и 2 ранены в результате ударов по Константиновке», — отметил он.



По словам Филашкина, на город сбросили две управляемые авиационные бомбы, также была совершена атака из артиллерии.



Кроме того, повреждены 24 частных дома, предприятие, 2 нежилых здания, 3 линии электропередач и 2 автомобиля.



Обновлено (13:16). В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что в Константиновке получили ранения шесть человек.



«В результате попадания снаряда по территории домовладения погиб 74-летний местный житель. Ранения получили 4 мужчин в возрасте от 25 до 52 лет. Они находились неподалеку от одного из местных магазинов. У них диагностированы осколочные ранения», — говорится в сообщении.



Также россияне нанесли авиаудар по населенному пункту, предварительно, использовав «КАБ-500» с УМПК. Телесные повреждения получили два человека. Пострадавшим с минно-взрывными травмами и переломом оказана медицинская помощь.



Ранее мы писали, что утром 5 сентября в городе Константиновка раздавались взрывы.