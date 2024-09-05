Внаслідок ударів росіян по Костянтинівці одна людина загинула, є постраждалі

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові вранці, 5 вересня, обстріляли Костянтинівку. Є жертва та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«1 людина загинула і 2 поранені в результаті ударів по Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, на місто скинули дві керовані авіаційні бомби, також було здійснено атаку з артилерії.



Крім того, пошкоджено 24 приватні будинки, підприємство, 2 нежитлові будівлі, 3 лінії електропередач та 2 автомобілі.



Оновлено (13:16). В Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що в Костянтинівці отримали поранення шість людей.

«Внаслідок влучання снаряду по території домоволодіння загинув 74-річний місцевий житель. Поранення отримали 4 чоловіків віком від 25 до 52 років. Вони перебували неподалік одного з місцевих магазинів. У них діагностовано осколкові поранення», — йдеться у повідомленні.



Також росіяни нанесли авіаудар по населеному пункту, попередньо, використавши «КАБ-500» з УМПК. Тілесні ушкодження дістали двоє людей. Потерпілим з мінно-вибуховими травмами й переломом надано медичну допомогу.



Раніше ми писали, що вранці 5 вересня у місті Костянтинівка лунали вибухи.