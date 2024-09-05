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СБУ разоблачила на махинациях с выплатами военным трех чиновников Минобороны

05 сентября 2024, 17:20

СБУ разоблачила на махинациях с выплатами военным трех чиновников Минобороны

СБУ разоблачила схему взяточничества в Минобороны. Фото: СБУ СБУ разоблачила схему взяточничества в Минобороны. Фото: СБУ

Задержаны руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника — начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий — по подозрению в вымогательстве взяток. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фигуранты наладили преступный механизм получения денег с бойцов ВСУ, получивших ранения на передовой.

«В обмен на взятки подозреваемые обещали тяжелораненым военным беспрепятственное начисление установленных законом выплат из-за полученной инвалидности», — говорится в сообщении.

В частности, СБУ задокументировала факты получения злоумышленниками неправомерной выгоды в размере более 300 тысяч гривен.

В настоящее время все трое фигурантов задержаны после передачи им одного из траншей.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в СБУ.

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