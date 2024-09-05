СБУ викрила на махінаціях із виплатами військовим трьох чиновників Міноборони

СБУ викрила схему хабарництва в Мінобороні. Фото: СБУ

Затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони та двох його спільників — начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця — за підозрою у вимаганні хабарів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей з бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій.

«В обмін на хабарі підозрювані обіцяли тяжко пораненим військовим безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через одержану інвалідність», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, СБУ задокументувала факти здобуття зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тисяч гривень.

Наразі всіх трьох фігурантів затримано після передачі їм одного з траншів.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна, повідомили у СБУ.