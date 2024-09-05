Румыния подарила Украине систему ПВО Patriot

Румыния подарила Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом стало известно из указа президента Румынии Клауса Йоханниса.

Как сообщает «Армія FM», документ предусматривает, что Румыния бесплатно передаст Украине одну из систем ПВО Patriot, которую заказала для собственных нужд.

Речь идет о передаче одной из семи закупленных в США систем в современной конфигурации 3+.

Напомним, что в июне Румыния приняла решение о передаче Украине этого комплекса Patriot.