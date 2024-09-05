Румунія подарувала Україні систему ППО Patriot

Румунія подарувала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це стало відомо з указу президента Румунії Клауса Йоханніса.

Як повідомляє «Армія FM», документ передбачає, що Румунія безплатно передасть Україні одну із систем ППО Patriot, яку замовила для власних потреб.

Йдеться про передачу однієї із семи закуплених у США систем у сучасній конфігурації 3+.

Нагадаємо, що у червні Румунія ухвалила рішення про передачу Україні цього комплексу Patriot.