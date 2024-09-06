Военнослужащие ССО уничтожили на фронте САУ российских оккупантов

ССО ликвидировали технику россиян. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие уничтожили самоходную артустановку российских оккупантов. Было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



«Во время ведения разведки воины 73-го центра Сил специальных операций обнаружили САУ 2С19 «Мста-С» противника, которая двигалась на позицию. Решение о ее уничтожении приняли сразу и вместе с дружественным подразделением ГУР МО», — говорится в сообщении.



Российская артиллерийская установка сгорела дотла.



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