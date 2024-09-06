Военнослужащие ССО уничтожили на фронте САУ российских оккупантов

Украинские военнослужащие уничтожили самоходную артустановку российских оккупантов. Было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.
«Во время ведения разведки воины 73-го центра Сил специальных операций обнаружили САУ 2С19 «Мста-С» противника, которая двигалась на позицию. Решение о ее уничтожении приняли сразу и вместе с дружественным подразделением ГУР МО», — говорится в сообщении.
Российская артиллерийская установка сгорела дотла.
Ранее мы писали, что украинским военным удалось остановить российское наступление на Покровском направлении.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях