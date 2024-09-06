Військовослужбовці ССО знищили на фронті САУ російських окупантів

ССО ліквідували техніку росіян. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці знищили самохідну артустановку російських окупантів. Було завдано вогневої поразки FPV-дронами. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



«Під час ведення розвідки воїни 73 центру Сил спеціальних операцій виявили САУ 2С19 «Мста-С» противника, яка рухалася на позицію. Рішення про її знищення ухвалили одразу і разом із дружнім підрозділом ГУР МО», — йдеться у повідомленні.



Російська артилерійська установка згоріла вщент.



Раніше ми писали, що українським військовим вдалося зупинити російський наступ на Покровському напрямі.