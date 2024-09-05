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ВСУ остановили войска РФ под Покровском — Сырский

05 сентября 2024, 21:40

ВСУ остановили войска РФ под Покровском — Сырский

Украинским военным удалось остановить российское наступление на Покровском направлении, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр на Покровском направлении. Другими словами, наша стратегия работает», — сказал он в интервью CNN.

По словам Сырского, Украина смогла лишить россиян «возможности маневрировать и перебрасывать подкрепления с других направлений» благодаря Курской операции ВСУ в России.

По его словам, РФ планировала начать новое наступление на территорию Украины из Курской области до начала проведения там операции украинскими силами.

Он изложил основные цели Сил обороны в Курской области: не дать России использовать эту территорию в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы Москвы от других районов, создать зону безопасности и не допустить обстрелов гражданских объектов через границу, захватить военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и страны в целом.

Генерал указал, что Москва перебросила на Курское направление десятки тысяч солдат, включая некоторые из своих лучших воздушно-десантных подразделений.

Сырский также отметил, что у противника есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве расходуемых боеприпасов, живой силе, танках, боевых машинах пехоты. В то же время он указал, что тот факт, что Россия имеет такое материальное преимущество, заставил Украину стать умнее и эффективнее в ведении войны.

«Мы не можем воевать так, как они, поэтому мы должны использовать, прежде всего, максимально эффективный подход, применять свои силы и средства с максимальным использованием особенностей рельефа местности, инженерных сооружений, а также использовать техническое превосходство», — сказал он.

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