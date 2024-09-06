В результате вчерашнего обстрела Славянска уничтожены и повреждены почти 60 домов

Почти 60 домов уничтожены или разрушены в результате удара войск РФ по Славянску днём 5 сентября. Фото: ГВА

В Славянске Донецкой области почти 60 домов уничтожены и повреждены из-за российского обстрела 5 сентября. Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Он отметил, что 5 сентября российские военные нанесли по микрорайону Восточный в Славянске комбинированный удар.

«Почти весь вчерашний день было очень громко в микрорайоне Восточный. Комбинированный удар. Попадание в частные дома. Возгорание. Из-за сильного ветра возник масштабный пожар», — сказал Лях.

Он подчеркнул, что огонь не сразу удалось погасить. Работало 20 единиц техники, было задействовано более сотни специалистов ГСЧС, полиции, военной администрации.

По словам начальника ГВА, в результате обстрела и последующего пожара 59 домов повреждены и уничтожены. Также пострадало здание школы. Обошлось без жертв.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Слов'янська знищено та пошкоджено майже 60 будинків, повідомив голова МВА Ляхhttps://t.co/MLVe79YNpy pic.twitter.com/Ex4cZ1yoj3 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 6, 2024

Напомним, днем 5 сентября, около 15:10, российские военные обстреляли Славянск Донецкой области. В результате обстрела загорелись дома в микрорайоне Восточный.