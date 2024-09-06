Майже 60 будинків знищено або зруйновано внаслідок удару військ РФ по Слов'янську вдень 5 вересня. Фото: МВА

У Слов'янську Донецької області майже 60 будинків знищено та пошкоджено через російський обстріл 5 вересня. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

Він зазначив, що 5 вересня російські військові завдали по мікрорайону Східний у Слов'янську комбінованого удару.

«Майже весь вчорашній день було дуже гучно у Східному. Комбінований удар. Влучання у приватні будинки. Займання. Через сильний вітер виникла масштабна пожежа», — сказав Лях.

Він наголосив, що вогонь не одразу вдалося погасити. Працювало 20 одиниць техніки, було задіяно понад сотню спеціалістів ДСНС, поліції, військової адміністрації.

За словами начальника МВА, внаслідок обстрілу та подальшої пожежі 59 будинків пошкоджено та знищено. Також постраждала будівля школи. Обійшлося без жертв.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Слов'янська знищено та пошкоджено майже 60 будинків, повідомив голова МВА Ляхhttps://t.co/MLVe79YNpy pic.twitter.com/Ex4cZ1yoj3 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 6, 2024

Нагадаємо, вдень 5 вересня близько 15:10 російські військові обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок обстрілу спалахнули будинки в мікрорайоні Східний.