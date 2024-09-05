Армия РФ ударила по Славянску, горят дома

Днем 5 сентября, около 15:10, российские военные обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Отмечается, что в результате обстрела загорелись дома на Восточном.
Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.
Напомним, сегодня город Константиновка Донецкой области дважды подвергался российским ударам. В результате этих обстрелов один человек погиб, шестеро получили ранения.
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