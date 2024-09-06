Покровск частично обесточен в результате удара россиян, есть проблемы со связью

Российские оккупанты 5 сентября атаковали критическую инфраструктуру Покровска Донецкой области. В результате этого часть города остается без света. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«5 сентября Россия совершила очередной акт терроризма. Ее снаряды снова были направлены на объекты критической инфраструктуры. Среди них — энергетические предприятия ДТЭК», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что россияне повредили энергетическое оборудование.



Сейчас ДТЭК делает все возможное для возвращения электроснабжения и устойчивой работы украинской энергосистемы в условиях массовых атак России.



Кроме того, в городе из-за атаки наблюдаются проблемы с мобильной связью.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ 5 сентября в очередной раз обстреляли Покровск Донецкой области. Россияне повредили путепровод.