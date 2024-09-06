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Покровск частично обесточен в результате удара россиян, есть проблемы со связью

06 сентября 2024, 10:15

Покровск частично обесточен в результате удара россиян, есть проблемы со связью

Российские оккупанты 5 сентября атаковали критическую инфраструктуру Покровска Донецкой области. В результате этого часть города остается без света. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

«5 сентября Россия совершила очередной акт терроризма. Ее снаряды снова были направлены на объекты критической инфраструктуры. Среди них — энергетические предприятия ДТЭК», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что россияне повредили энергетическое оборудование.

Сейчас ДТЭК делает все возможное для возвращения электроснабжения и устойчивой работы украинской энергосистемы в условиях массовых атак России.

Кроме того, в городе из-за атаки наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ 5 сентября в очередной раз обстреляли Покровск Донецкой области. Россияне повредили путепровод. 

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