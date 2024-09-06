Покровськ частково знеструмлений внаслідок удару росіян, є проблеми зі зв'язком

Російські окупанти 5 вересня атакували критичну інфраструктуру Покровська на Донеччині. Внаслідок цього частина міста залишається без світла. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«5 вересня Росія здійснила черговий акт тероризму. Її снаряди знову спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури. Серед них — енергетичні підприємства ДТЕК», — йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що росіяни пошкодили енергетичне обладнання.



Наразі ДТЕК робить все можливе для повернення електропостачання та сталої роботи української енергосистеми в умовах масових атак Росії.



Крім того, в місті через атаку спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ 5 вересня вкотре обстріляли Покровськ Донецької області. Росіяни пошкодили шляхопровід.