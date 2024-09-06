Как будут выключать свет в Донецкой области 6 сентября: детали

В Донецкой области свет не будут выключать до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«Стабилизационные отключения отменены с 11:00 до 16:00. Затем возвращаемся к отключениям по графикам», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российские оккупанты 5 сентября атаковали критическую инфраструктуру Покровска Донецкой области. В результате этого часть города остается без света. Отметим, что россияне повредили энергетическое оборудование.



Кроме того, в городе из-за атаки наблюдаются проблемы с мобильной связью.