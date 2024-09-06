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Як вимикатимуть світло на Донеччині 6 вересня: деталі

06 вересня 2024, 11:27

Як вимикатимуть світло на Донеччині 6 вересня: деталі

На Донеччині світло не вимикатимуть до 16:00. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«Стабілізаційні відключення скасовано з 11:00 до 16:00. Потім повертаємось до відключень за графіками», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що російські окупанти 5 вересня атакували критичну інфраструктуру Покровська на Донеччині. Внаслідок цього частина міста залишається без світла. Зазначимо, що росіяни пошкодили енергетичне обладнання.

Крім того, у місті через атаку спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком.

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