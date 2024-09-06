Удар по Павлограду: количество раненых возросло до более полусотни человек, город атаковали пять ракет

Последствия ракетного удара по Павлограду. Фото: ГСЧС

Количество раненых в результате ракетного удара по городу Павлоград Днепропетровской области возросло до 50 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Самым старшим раненым 86 лет, самому младшему – 4 года.

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что в городе поврежден пятиэтажный жилой дом, где спасатели потушили пожар на площади 50 квадратных метров.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ уточнили, что Россия ударила по Павлограду пятью баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей.

Обновлено 14:10: в пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что количество раненых в Павлограде возросло до 55 человек.

Обновлено 15:20: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество раненых возросло до 58 человек, среди них пять несовершеннолетних.

В тяжелом состоянии находятся мужчины 30, 68 и 69 лет. В городе повреждены несколько предприятий, более 30 многоэтажек, 27 магазинов и детский сад.

Напомним, что 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду. Ранее было известно об одном погибшем и 30 раненых, среди них три ребенка.