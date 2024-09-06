Удар по Павлограду: кількість поранених зросла до понад пів сотні людей, місто атакували п'ять ракет

Наслідки ракетного удару по Павлограду. Фото: ДСНС

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по місту Павлоград Дніпропетровської області зросла до 50 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Найстаршим пораненим 86 років, наймолодшому – 4 роки.

У пресслужбі ДСНС України повідомили, що у місті пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, де рятувальники загасили пожежу на площі 50 квадратних метрів.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ уточнили, що Росія вдарила по Павлограду п'ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької та Ростовської областей.

Оновлено 14:10: У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість поранених у Павлограді зросла до 55 людей.

Нагадаємо, що 6 вересня російські війська завдали ракетного удару по Павлограду. Раніше було відомо про одного загиблого та 30 поранених, серед них троє дітей.