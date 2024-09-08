Удары по Донетчине: россияне убили пять человек и ранили 11 за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 7 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак пять жителей погибли, известно о 11 пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 7 сентября россияне убили 5 жителей Донецкой области: 3 в Константиновке, 1 в Петровке и Щербиновке», — написал он.



По словам Филашкина, еще 11 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2736 человек, получили ранения – 5993. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



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