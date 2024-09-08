Удари по Донеччині: росіяни вбили п`ять людей і поранили 11 за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 7 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак п'ять мешканців загинули, відомо про 11 постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 7 вересня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 3 у Костянтинівці, 1 у Петрівці та Щербинівці», — написав він.



За словами Філашкіна, ще 11 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2736 осіб, отримали поранення — 5993. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що на Донеччині війська РФ окупували село Невельське в Покровському районі.