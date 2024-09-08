Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Удари по Донеччині: росіяни вбили п`ять людей і поранили 11 за добу

08 вересня 2024, 09:14

Удари по Донеччині: росіяни вбили п`ять людей і поранили 11 за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 7 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак п'ять мешканців загинули, відомо про 11 постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 7 вересня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 3 у Костянтинівці, 1 у Петрівці та Щербинівці», — написав він.

За словами Філашкіна, ще 11 людей отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2736 осіб, отримали поранення — 5993. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

 Раніше ми писали, що на Донеччині війська РФ окупували село Невельське в Покровському районі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
23:52
Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград
22:00
На околиці Донецька під обстрілом постраждали кілька людей
20:37
«Парти героїв» у Мелітополі, комунальні проблеми у Донецьку, кадри із Соледара: дайджест з окупації ►
19:44
Ще одного мешканця окупації затримали нібито за переказ грошей «Азову»
11:58
Військові РФ намагаються захопити Вугледар та Курахове з метою розтягнути сили ЗСУ
23:05
Головне за день: Путін назвав основну мету РФ в Україні. У Покровську закривається залізниця
20:12
Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми
12:59
Окупанти визнали, що не розмінували ліси поблизу Сєвєродонецька
11:45
Обстріл ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла
23:19
Головне за день: Жертви атак у Львові та Кривому Розі. Удар по ринку у Донецьку
15:25
У Костянтинівці пролунав вибух, повідомляють про сильну пожежу
14:18
Внаслідок обстрілу ринку в захопленому Донецьку загинули троє людей, є постраждалі
10:40
Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW
23:08
Головне за день: Удар по університету у Полтаві. Покровськ у досяжності артилерії
18:21
У низці окупованих міст Донеччини «влада» хоче зобов`язати містян платити за воду: є нюанс
17:44
У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації
13:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Головне за день: Армія РФ наближається до Покровська. Обстріли Києва, Сум та Харкова
22:40
«ДНР» заявила про поранення мешканця селища під Донецьком
усі новини
10:52
У Мирноградській громаді одна людина постраждала внаслідок обстрілу армії РФ
09:47
РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: відомо, як відпрацювала ППО
09:14
Удари по Донеччині: росіяни вбили п`ять людей і поранили 11 за добу
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
23:46
Війська РФ вдарили по Миколаївці на Донеччині: зруйновано готель
17:30
У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ►
16:45
У Кураховому російські снаряди пошкодили пожежну частину
14:50
Евакуація з Гірника на Донеччині: російські дрони безперервно загрожують місцевим жителям
13:30
Російський безпілотник уночі збили над територією Верховної Ради
12:06
Що відбувається на фронті: гостро на Курахівському та Покровському напрямках
11:44
Окупована Горлівка та підконтрольна уряду Костянтинівка – обстріляні
10:49
Російські снаряди розбили та пошкодили 29 житлових будинків у Донецькій області
09:16
У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів
08:26
У Донецькій області під вогнем РФ за добу загинули 3 особи
23:52
Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград
23:00
Зеленський про гарантії безпеки для України: Вони не мають бути схожими на «Мінськ»
22:00
На околиці Донецька під обстрілом постраждали кілька людей
20:37
«Парти героїв» у Мелітополі, комунальні проблеми у Донецьку, кадри із Соледара: дайджест з окупації ►
19:44
Ще одного мешканця окупації затримали нібито за переказ грошей «Азову»
18:37
За серпень в Україні під російськими обстрілами загинуло 184 особи
усі новини
ВІДЕО
У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ► У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ►
07 вересня, 17:30
У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів
07 вересня, 09:16
Полонені українські військові перед розстрілом. Фото: CNN Росіяни систематично розстрілюють українських військовополонених: кількість страт зросла – CNN
06 вересня, 16:17
Бої у селищі Нью-Йорк. Фото: кадр із відео «Азов» перекинули під Торецьк: бригада повернула частину Нью-Йорка під контроль України
06 вересня, 09:58
ССО ліквідували техніку росіян. Фото: скриншот Військовослужбовці ССО знищили на фронті САУ російських окупантів
06 вересня, 09:52
У Львівській області уламки БПЛА підпалили чотири вантажні фури. Фото: ДСНС Львівської області У Львівській області уламки БпЛА підпалили чотири вантажівки
06 вересня, 09:15

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір