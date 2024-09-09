Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском

09 сентября 2024, 13:12

Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском

Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском

Российская армия за последнюю неделю захватила в несколько раз меньше территории в районе Покровска Донецкой области, следует из данных аналитиков и российского Минобороны. Об этом пишет издание «Агентство. Новости».  

Отмечается, что эти выводы подтверждают слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который заявил в прошлый четверг, что стратегия Киева по отвлечению российских войск работает. 

Именно ускорением движения российской армии под Покровском Владимир Путин в последние недели оправдывал захват украинской армией части Курской области.

За прошлую неделю российские войска захватили лишь 10 квадратных километров в районе Покровска, следует из данных украинского OSINT-проекта DeepState. За предыдущую неделю (26 августа — 1 сентября) они захватили 73 кв. километров территории, в период с 19 по 25 августа и с 11 по 18 августа Россия брала под контроль по 58,6 кв. км территории.

По крайней мере, на одном участке фронта в районе Покровска Украина смогла даже контратаковать. В четверг, 5 сентября, Украина вернула контроль над поселком Нелиповка (к северу от Нью-Йорка). 

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 6 сентября указывает, что ВСУ восстановили позиции и на другом участке в этом районе — в Галицыновке и Михайловке (26 км и 18 км к юго-западу от Покровска).

Российский Минобороны со 2 по 6 сентября сообщил о захвате четырех населенных пунктов под Покровском — Журавки, Заветного, Карловки и Скучного. За неделю до этого министерство отчитывалось о пяти захваченных населенных пунктах.

Замедление российского продвижения под Покровском частично компенсировалось ускорением продвижения в районе Угледара. Здесь Россия за пять дней захватила около 45 кв. километров. Это больше, чем за всю прошлую неделю — 32 кв. км. 

Неделей ранее Россия заняла в этом районе меньше 10 кв км. Минобороны 4 сентября отчиталось о захвате села Пречистенка в этом районе. Аналитики ISW считают, что наступление на этом направлении направлено на усиление давления в западной части Донецкой области, что должно способствовать дальнейшему российскому продвижению на Покровском направлении.

Украинские позиции в Курской области за последнюю неделю, согласно данным DeepState, не менялись. ВСУ продолжают контролировать 896 кв. километров российской территории. ISW оценивает площадь, на которой действуют украинские войска в Курской области, в 1153 кв. км. 

Последнее серьезное изменение линии фронта в этом районе DeepState фиксировал 1 сентября, когда ВСУ взяли под контроль Погребки и Малую Локню к северу от Суджи, прибавив к территории под своим контролем 84 кв км.

Главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, опубликованном 5 сентября, сказал, что стратегия по наступлению на Курскую область, чтобы отвлечь российские войска от других направлений фронта работает. «За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска», — сказал он.

За последние недели Владимир Путин несколько раз оценивал как ошибку вторжение ВСУ в Курскую область. Последний раз такое заявление он сделал в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме: «Перебросив в эти приграничные районы с нами свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких территориальных приобретений».

По мнению наблюдателей, после вторжения ВСУ в Курскую область Россия перебросила сюда группировку войск, которой не достаточно для возвращения контроля над утраченной территорией. Основным целью российской операции в Украине остался Покровск. Находящуюся здесь группировку Москва даже укрепила дополнительными соединениями после вторжения ВСУ в Курскую область.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война Продвижение ВС РФ Покровское направление

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:12
Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском
10:20
Населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам за сутки
08:23
Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области
22:00
Главное за день: Удар по Николаевке. Образование для детей-переселенцев
16:59
На оккупированной Луганской области захватчики ищут виновных в пожарах
00:46
Россияне оккупировали еще одно село в Покровском районе — DeepState
23:52
Главное за день: Новые доказательства расстрелов пленных. РФ атаковала Павлоград
22:00
На окраине Донецка под обстрелом пострадали несколько человек
20:37
«Парты героев» в Мелитополе, коммунальные проблемы в Донецке, кадры из Соледара: дайджест из оккупации ►
19:44
Еще одного жителя оккупации задержали якобы за перевод денег «Азову»
11:58
Военные РФ пытаются захватить Угледар и Курахово с целью растянуть силы ВСУ
23:05
Главное за день: Путин назвал основную цель РФ в Украине. В Покровске больше не едут поезда
20:12
Жителям Донецка обещают перерасчет за некачественную воду, но не устранение проблемы
12:59
Оккупанты признали, что не разминировали леса вбилизи Северодонецка
11:45
Обстрел рынка в Донецке: количество погибших возросло
23:19
Главное за день: Жертвы атак во Львове и Кривом Роге. Удар по рынку в Донецке
15:25
В Константиновке прогремел взрыв, сообщают о сильном пожаре
14:18
В результате обстрела рынка в захваченном Донецке погибли трое людей, есть пострадавшие
10:40
Российские войска находятся уже в 8 километрах от Покровска — ISW
23:08
Главное за день: Удар по университету в Полтаве. Покровск в досягаемости артиллерии
все новости
15:59
В «Дії» теперь можно зарегистрировать брак в режиме онлайн
15:48
Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар
15:42
Спасатели потушили масштабный пожар в «Святых горах» на Донетчине: горели 6000 га леса
15:12
ВСУ передали ручные гранаты украинского производства
14:59
Луганский пограничный отряд «Помста» за неделю уничтожил 30 российских оккупантов и 28 БПЛА
14:55
Бойцы Нацгвардии уничтожили российский ЗРК «Тор»
14:41
Из прифронтового Покровска перевезут памятники Тарасу Шевченко и Николаю Леонтовичу
13:44
В Донецкой области жителям двух громад не будут доставлять квитанции за газ. Что нужно знать
13:29
На Донетчине из-за российского обстрела обесточилась шахта: под землей оказались десятки горняков
13:12
Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском
12:59
Мы делаем все возможное, чтобы не потерять Покровск — Сырский
11:58
Оккупанты убили ребенка и ранили 3 взрослых в Никополе
11:52
Канцлер Германии готовит собственный мирный план по Украине
10:59
Покровская громада частично обесточена
10:27
В результате атаки на Покровск вспыхнул пожар: разрушены жилые дома, поврежден газопровод
10:25
Российские оккупанты ночью из артиллерии ударили по Курахово: повреждены админздание и автотехника
10:20
Населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам за сутки
09:40
Силы ПВО сбили 2 ракеты и 6 дронов-камикадзе — Воздушные силы
08:42
Армия РФ за сутки убила трех человек в Донецкой области: еще пять – ранены
08:40
Ночью россияне сбросили на Харьков авиабомбу
все новости
ВИДЕО
Пожарные потушили пожар в городе Курахово. Фото: ГСЧС Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар
09 сентября, 15:48
Памятник Николаю Леонтовичу в Покровске перевезут в Винницу. Фото: Суспільне Донбас Из прифронтового Покровска перевезут памятники Тарасу Шевченко и Николаю Леонтовичу
09 сентября, 14:41
Россия продолжает атаковать Украину. Фото: Владимир Зеленский РФ применила против Украины более 800 авиабомб и 300 дронов за неделю — Зеленский
08 сентября, 12:59
В Константиновке осталось 25 тысяч человек — эвакуация продолжается ► В Константиновке осталось 25 тысяч человек — эвакуация продолжается ►
07 сентября, 17:30
В Воронежской области горит российский склад боеприпасов В Воронежской области горит российский склад боеприпасов
07 сентября, 09:16
Пленные украинские военные перед расстрелом. Фото: CNN Россияне систематически расстреливают украинских военнопленных: количество казней возросло – CNN
06 сентября, 16:17

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор