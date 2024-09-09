Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском

Российская армия за последнюю неделю захватила в несколько раз меньше территории в районе Покровска Донецкой области, следует из данных аналитиков и российского Минобороны. Об этом пишет издание «Агентство. Новости».

Отмечается, что эти выводы подтверждают слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который заявил в прошлый четверг, что стратегия Киева по отвлечению российских войск работает.

Именно ускорением движения российской армии под Покровском Владимир Путин в последние недели оправдывал захват украинской армией части Курской области.

За прошлую неделю российские войска захватили лишь 10 квадратных километров в районе Покровска, следует из данных украинского OSINT-проекта DeepState. За предыдущую неделю (26 августа — 1 сентября) они захватили 73 кв. километров территории, в период с 19 по 25 августа и с 11 по 18 августа Россия брала под контроль по 58,6 кв. км территории.

По крайней мере, на одном участке фронта в районе Покровска Украина смогла даже контратаковать. В четверг, 5 сентября, Украина вернула контроль над поселком Нелиповка (к северу от Нью-Йорка).

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 6 сентября указывает, что ВСУ восстановили позиции и на другом участке в этом районе — в Галицыновке и Михайловке (26 км и 18 км к юго-западу от Покровска).

Российский Минобороны со 2 по 6 сентября сообщил о захвате четырех населенных пунктов под Покровском — Журавки, Заветного, Карловки и Скучного. За неделю до этого министерство отчитывалось о пяти захваченных населенных пунктах.

Замедление российского продвижения под Покровском частично компенсировалось ускорением продвижения в районе Угледара. Здесь Россия за пять дней захватила около 45 кв. километров. Это больше, чем за всю прошлую неделю — 32 кв. км.

Неделей ранее Россия заняла в этом районе меньше 10 кв км. Минобороны 4 сентября отчиталось о захвате села Пречистенка в этом районе. Аналитики ISW считают, что наступление на этом направлении направлено на усиление давления в западной части Донецкой области, что должно способствовать дальнейшему российскому продвижению на Покровском направлении.

Украинские позиции в Курской области за последнюю неделю, согласно данным DeepState, не менялись. ВСУ продолжают контролировать 896 кв. километров российской территории. ISW оценивает площадь, на которой действуют украинские войска в Курской области, в 1153 кв. км.

Последнее серьезное изменение линии фронта в этом районе DeepState фиксировал 1 сентября, когда ВСУ взяли под контроль Погребки и Малую Локню к северу от Суджи, прибавив к территории под своим контролем 84 кв км.

Главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, опубликованном 5 сентября, сказал, что стратегия по наступлению на Курскую область, чтобы отвлечь российские войска от других направлений фронта работает. «За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска», — сказал он.

За последние недели Владимир Путин несколько раз оценивал как ошибку вторжение ВСУ в Курскую область. Последний раз такое заявление он сделал в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме: «Перебросив в эти приграничные районы с нами свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких территориальных приобретений».

По мнению наблюдателей, после вторжения ВСУ в Курскую область Россия перебросила сюда группировку войск, которой не достаточно для возвращения контроля над утраченной территорией. Основным целью российской операции в Украине остался Покровск. Находящуюся здесь группировку Москва даже укрепила дополнительными соединениями после вторжения ВСУ в Курскую область.