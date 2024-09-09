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Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом

09 вересня 2024, 13:12

Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом

Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом

Російська армія за останній тиждень захопила в кілька разів менше території в районі Покровська Донецької області, випливає з даних аналітиків та російського Міноборони. Про це пише видання «Агентство. Новини».

Зазначається, що ці висновки підтверджують слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який заявив минулого четверга, що стратегія Києва щодо відволікання російських військ працює.

Саме прискоренням руху російської армії під Покровськом Володимир Путін останніми тижнями виправдовував захоплення українською армією частини Курської області.

За минулий тиждень російські війська захопили лише 10 квадратних кілометрів у районі Покровська, випливає з даних українського OSINT-проекту DeepState. За попередній тиждень (26 серпня – 1 вересня) вони захопили 73 кв. кілометрів території, у період з 19 по 25 серпня та з 11 по 18 серпня Росія брала під контроль по 58,6 кв. км території.

Принаймні на одній ділянці фронту в районі Покровська Україна змогла навіть контратакувати. У четвер, 5 вересня, Україна повернула контроль над селищем Нелипівка (на північ від Нью-Йорка).

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 6 вересня вказує, що ЗСУ відновили позиції і на іншій ділянці в цьому районі — у Галицинівці та Михайлівці (26 км та 18 км на південний захід від Покровська).

Російський Міноборони з 2 по 6 вересня повідомив про захоплення чотирьох населених пунктів під Покровськом — Журавки, Завєтного, Карлівки та Скучного. За тиждень до цього міністерство звітувало про п'ять захоплених населених пунктів.

Уповільнення російського наступу під Покровськом частково компенсувалося прискоренням просування в районі Вугледару. Тут Росія за п'ять днів захопила близько 45 кв. кілометрів. Це більше, ніж за минулий тиждень — 32 кв. км.

За тиждень раніше Росія зайняла в цьому районі менше 10 кв. км. Міноборони 4 вересня відзвітувало про захоплення села Пречистенка у цьому районі. Аналітики ISW вважають, що наступ на цьому напрямі спрямований на посилення тиску в західній частині Донецької області, що має сприяти подальшому російському наступу на Покровському напрямку.

Українські позиції в Курській області за останній тиждень, за даними DeepState, не змінювалися. ЗСУ продовжують контролювати 896 кв. кілометрів російської території. ISW оцінює площу, на якій діють українські війська в Курській області, у 1153 кв. км.

Остання серйозна зміна лінії фронту в цьому районі DeepState фіксувала 1 вересня, коли ЗСУ взяли під контроль Погребки та Малу Локню на північ від Суджі, додавши до території під своїм контролем 84 кв. км.

Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN, опублікованому 5 вересня, сказав, що стратегія щодо наступу на Курську область, щоб відволікти російські війська від інших напрямів фронту, працює. «За останні шість днів противник не просунувся ні на метр у напрямку Покровська», — сказав він.

За останні тижні Володимир Путін кілька разів оцінював як помилку вторгнення ЗСУ до Курської області. Востаннє таку заяву він зробив у ході свого виступу на Східному економічному форумі: «Перекинувши у ці прикордонні райони з нами свої досить великі та непогано підготовлені підрозділи, противник послабив себе на ключових напрямках, а наші війська прискорили наступальні операції. Давно не було таких територіальних надбань».

На думку спостерігачів, після вторгнення ЗСУ в Курську область Росія перекинула сюди угруповання військ, якого мало для повернення контролю над втраченою територією. Основною метою російської операції в Україні залишився Покровськ. Угруповання, що знаходиться тут, Москва навіть зміцнила додатковими з'єднаннями після вторгнення ЗСУ в Курську область.

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