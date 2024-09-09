В Донецкой области жителям двух громад не будут доставлять квитанции за газ. Что нужно знать

В связи с напряженной ситуацией в Донецкой области и недостатком специалистов «Укрпочты» для адресной доставки корреспонденции потребителям услуг АО «Донецкоблгаз» общие квитанции на поставку и распределение природного газа не будут доставляться в Константиновской и Покровской громадах. Об этом сообщили в пресс-службе «Донецкоблгаза».

Ежемесячная стоимость услуги распределения неизменна с начала календарного года. Поэтому в компании просят жителей оплачивать услугу на основании предыдущих квитанций.

Также потребители могут узнать сумму к оплате, позвонив по телефону в контакт-центр «Донецкоблгаза» по номеру 0-800-100-104 или обратившись непосредственно в УХГ.

Напомним, что Покровская громада сейчас частично обесточена.