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В Донецькій області жителям двох громад не доставлятимуть квитанції за газ. Що потрібно знати

09 вересня 2024, 13:44

В Донецькій області жителям двох громад не доставлятимуть квитанції за газ. Що потрібно знати

У зв'язку з напруженою ситуацією в Донецькій області та нестачею фахівців «Укрпошти» для адресного доставлення кореспонденції споживачам послуг АТ «Донецькоблгаз» загальні квитанції на постачання та розподіл природного газу не доставлятимуться до Костянтинівської та Покровської громад. Про це повідомили у пресслужбі «Донецькоблгазу».

Щомісячна вартість послуги розподілу незмінна з початку календарного року. Тому в компанії просять жителів оплачувати послугу на підставі попередніх квитанцій.

Також споживачі можуть дізнатися суму до оплати, зателефонувавши до контакт-центру «Донецькоблгазу» за номером 0-800-100-104 або звернувшись безпосередньо до УГГ.

Нагадаємо, що Покровська громада зараз частково знеструмлена.

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