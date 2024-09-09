Покровская громада частично обесточена

В Покровской громаде в понедельник, 9 сентября, ввели аварийное отключение электроэнергии. Частично обесточены города Покровск и Родинское. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Отмечается, что из-за чрезвычайного происшествия, произошедшего вчера (8 сентября) в Покровске, обесточены:



- восточная часть города (частный сектор);



- вул. Покровская;



- переул. Каховский;



- ул. Степана Бандеры;



- ул. Шоссейная;



- р-н Динасового завода;

- частично западная часть города.



Кроме того, в городе Родинское Покровской громады частично нет света.



Ранее мы писали, что российские военные 8 сентября дважды обстреляли Покровск Донецкой области. В результате удара вспыхнул пожар, повреждены жилые дома.