Покровская громада частично обесточена

В Покровской громаде в понедельник, 9 сентября, ввели аварийное отключение электроэнергии. Частично обесточены города Покровск и Родинское. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
Отмечается, что из-за чрезвычайного происшествия, произошедшего вчера (8 сентября) в Покровске, обесточены:
- восточная часть города (частный сектор);
- вул. Покровская;
- переул. Каховский;
- ул. Степана Бандеры;
- ул. Шоссейная;
- р-н Динасового завода;
- частично западная часть города.
Кроме того, в городе Родинское Покровской громады частично нет света.
Ранее мы писали, что российские военные 8 сентября дважды обстреляли Покровск Донецкой области. В результате удара вспыхнул пожар, повреждены жилые дома.
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