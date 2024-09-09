Бойцы Нацгвардии уничтожили российский ЗРК «Тор»

Российский ЗРК «Тор» уничтожен нацгвардейцами в Харьковской области. Фото: Нацгвардия

В Харьковской области экипаж «Стрикс» Слобожанских гвардейцев нанес удар по военной технике россиян вместе с боекомплектом и экипажем с помощью дрона-камикадзе с кумулятивным зарядом. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в понедельник, 9 сентября.

«ЗРК обнаружен группой аэроразведки подразделений 107 ОБр ТРО на Купянском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что координаты были переданы экипажам ударных БПЛА 5-й бригады Национальной гвардии Украины, которые и уничтожили комплекс.

ЗРК «Тор» – советский и российский тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Он может одновременно поражать до четырех целей на расстоянии до 16 км и на высоте до 10 км. Боекомплект одной пусковой установки составляет 16 ракет.

Самоходная пусковая установка комплекса способна работать автономно, самостоятельно обнаруживая цель и поражая ее. Экипаж машины состоит из трех военных.