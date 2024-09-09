Бійці Нацгвардії знищили російський ЗРК «Тор»

Російський ЗРК «Тор» знищено нацгвардійцями у Харківській області. Фото: Нацгвардія

У Харківській області екіпаж «Стрікс» Слобожанських гвардійців завдав удару по військовій техніці росіян разом із боєкомплектом та екіпажем за допомогою дрона-камікадзе з кумулятивним зарядом. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії у понеділок, 9 вересня.

«ЗРК виявлено групою аеророзвідки підрозділів 107 ОБр ТРВ на Куп'янському напрямку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що координати були передані екіпажам ударних БПЛА 5-ї бригади Національної гвардії України, які й знищили комплекс.

ЗРК «Тор» – радянський та російський тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Він може одночасно уражати до чотирьох цілей на відстані до 16 км і висоті до 10 км. Боєкомплект однієї пускової установки складає 16 ракет.

Самохідна пускова установка комплексу здатна працювати автономно, самостійно виявляючи ціль та уражаючи її. Екіпаж машини складається із трьох військових.