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Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар

09 сентября 2024, 15:48

Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар

Пожарные потушили пожар в городе Курахово. Фото: ГСЧС Пожарные потушили пожар в городе Курахово. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 8 сентября, обстреляли Курахово с помощью комбинированного удара из РСЗО и артиллерии. В результате атаки вспыхнул пожар, по состоянии на утро 9 сентября спасатели его ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что произошло возгорание жилых домов и хозяйственных построек.

Пожарные Кураховского и Великоновоселковского гарнизонов ликвидировали пожары 10 частных жилых домов и 8 хозяйственных построек на общей площади 610 кв. м, а также пожар в квартире 5-этажного жилого дома на площади 2 кв. м.

К ликвидации пожаров от Главного управления привлекалось 30 человек личного состава и 6 единиц техники. 



Ранее мы писали, что 9 сентября около 02:00 войска России из артиллерии обстреляли город Курахово Донецкой области. 

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