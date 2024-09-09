Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар

Пожарные потушили пожар в городе Курахово. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 8 сентября, обстреляли Курахово с помощью комбинированного удара из РСЗО и артиллерии. В результате атаки вспыхнул пожар, по состоянии на утро 9 сентября спасатели его ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В ведомстве уточнили, что произошло возгорание жилых домов и хозяйственных построек.



Пожарные Кураховского и Великоновоселковского гарнизонов ликвидировали пожары 10 частных жилых домов и 8 хозяйственных построек на общей площади 610 кв. м, а также пожар в квартире 5-этажного жилого дома на площади 2 кв. м.



К ликвидации пожаров от Главного управления привлекалось 30 человек личного состава и 6 единиц техники.





Ранее мы писали, что 9 сентября около 02:00 войска России из артиллерии обстреляли город Курахово Донецкой области.