Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу

Пожежники загасили пожежу у місті Курахове. Фото: ДСНС

Російські окупанти в неділю, 8 вересня, обстріляли Курахове за допомогою комбінованого удару з РСЗВ та артилерії. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, станом на ранок 9 вересня рятувальники її ліквідували. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві уточнили, що сталося займання житлових будинків та господарських будівель.



Пожежники Курахівського та Великоновосілківського гарнізонів ліквідували пожежі 10 приватних житлових будинків та 8 господарських споруд на загальній площі 610 кв. м, а також пожежа у квартирі 5-поверхового житлового будинку на площі 2 кв. м.



До ліквідації пожеж від Головного управління залучалося 30 осіб особового складу та 6 одиниць техніки.





Раніше ми писали, що 9 вересня близько 2:00 війська Росії з артилерії обстріляли місто Курахове Донецької області.