Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу

09 вересня 2024, 15:48

Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу

Пожежники загасили пожежу у місті Курахове. Фото: ДСНС Пожежники загасили пожежу у місті Курахове. Фото: ДСНС

Російські окупанти в неділю, 8 вересня, обстріляли Курахове за допомогою комбінованого удару з РСЗВ та артилерії. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, станом на ранок 9 вересня рятувальники її ліквідували. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У відомстві уточнили, що сталося займання житлових будинків та господарських будівель.

Пожежники Курахівського та Великоновосілківського гарнізонів ліквідували пожежі 10 приватних житлових будинків та 8 господарських споруд на загальній площі 610 кв. м, а також пожежа у квартирі 5-поверхового житлового будинку на площі 2 кв. м.

До ліквідації пожеж від Головного управління залучалося 30 осіб особового складу та 6 одиниць техніки.



 Раніше ми писали, що 9 вересня близько 2:00 війська Росії з артилерії обстріляли місто Курахове Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Курахове
Події
Війна Пожежа Обстріл

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:20
Населені пункти Донецької області 17 разів зазнали російських обстрілів за добу
08:23
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині
22:00
Головне за день: Удар по Миколаївці. Освіта для дітей-переселенців
16:59
На окупованій Луганській області загарбники шукають винних у пожежах
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
23:52
Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград
22:00
На околиці Донецька під обстрілом постраждали кілька людей
20:37
«Парти героїв» у Мелітополі, комунальні проблеми у Донецьку, кадри із Соледара: дайджест з окупації ►
19:44
Ще одного мешканця окупації затримали нібито за переказ грошей «Азову»
11:58
Військові РФ намагаються захопити Вугледар та Курахове з метою розтягнути сили ЗСУ
23:05
Головне за день: Путін назвав основну мету РФ в Україні. У Покровську закривається залізниця
20:12
Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми
12:59
Окупанти визнали, що не розмінували ліси поблизу Сєвєродонецька
11:45
Обстріл ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла
23:19
Головне за день: Жертви атак у Львові та Кривому Розі. Удар по ринку у Донецьку
15:25
У Костянтинівці пролунав вибух, повідомляють про сильну пожежу
14:18
Внаслідок обстрілу ринку в захопленому Донецьку загинули троє людей, є постраждалі
10:40
Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW
усі новини
17:20
Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги для України
17:07
Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
16:58
The Economist повідомив про великі втрати ЗСУ у Донецькій області
15:59
У «Дії» тепер можна зареєструвати шлюб у режимі онлайн
15:48
Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу
15:42
Рятувальники загасили масштабну пожежу у «Святих горах» на Донеччині: горіли 6000 га лісу
15:23
Силам оборони передали ручні гранати українського виробництва
14:59
Луганський прикордонний загін «Помста» за тиждень знищив 30 російських окупантів та 28 БПЛА
14:55
Бійці Нацгвардії знищили російський ЗРК «Тор»
14:41
З прифронтового Покровська перевезуть пам'ятники Тарасу Шевченку та Миколі Леонтовичу
13:44
В Донецькій області жителям двох громад не доставлятимуть квитанції за газ. Що потрібно знати
13:29
На Донеччині через російський обстріл знеструмилася шахта: під землею опинилися десятки гірників
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
12:59
Ми робимо все можливе, щоб не втратити Покровськ — Сирський
11:58
Окупанти вбили дитину та поранили 3 дорослих у Нікополі
11:52
Канцлер Німеччини готує власний мирний план щодо України
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:59
Покровська громада частково знеструмлена
10:27
Внаслідок атаки на Покровськ спалахнула пожежа: зруйновано житлові будинки, пошкоджено газопровід
10:25
Російські окупанти вночі з артилерії вдарили по Кураховому: пошкоджені адмінбудівля та автотехніка
усі новини
ВІДЕО
Порятунок жителів Мирнограду та Гродівки. Фото: кадр із відео Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
09 вересня, 17:07
Пожежники загасили пожежу у місті Курахове. Фото: ДСНС Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу
09 вересня, 15:48
Пам'ятник Миколі Леонтовичу у Покровську перевезуть до Вінниці. Фото: Суспільне Донбас З прифронтового Покровська перевезуть пам'ятники Тарасу Шевченку та Миколі Леонтовичу
09 вересня, 14:41
Росія продовжує атакувати Україну. Фото: Володимир Зеленський РФ застосувала проти України понад 800 авіабомб і майже 300 дронів за тиждень — Зеленський
08 вересня, 12:59
У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ► У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ►
07 вересня, 17:30
У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів
07 вересня, 09:16

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір