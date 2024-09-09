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Раненые прошли 10 км: полицейские под обстрелами россиян спасли жителей Мирнограда и Гродовки на Донетчине

09 сентября 2024, 17:07

Раненые прошли 10 км: полицейские под обстрелами россиян спасли жителей Мирнограда и Гродовки на Донетчине

Спасение жителей Мирнограда и Гродовки. Фото: кадр из видео Спасение жителей Мирнограда и Гродовки. Фото: кадр из видео

В последние дни полицейские эвакуировали из города Мирнограда семью с 7-летней дочерью и троих раненых жителей Гродовки, которые пешком вышли из охваченного огнем поселка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

Так, 7-летнюю девочку Аурику и ее родителей «белые ангелы» спасают уже во второй раз. Ранее семья переехала в Мирноград из Авдеевки, ныне разрушенной и оккупированной россиянами. Теперь из-за российской агрессии люди вынуждены искать себе новое убежище. Безопасно вывезти дочь из-под снарядов родителям снова помог экипаж полиции.

Еще один вызов о помощи поступил от трех жителей поселка Гродовка, в котором продолжаются боевые действия. Несколько недель назад люди попали под обстрел и получили ранения разной степени тяжести. У 46-летней женщины – открытая травма головы, проникающее ранение в живот, у 45-летнего мужчины – инфицированная рана бедра, грудной клетки, еще один мужчина 48 лет – с контузией.

Один из пострадавших рассказал, что как только они смогли хоть немного передвигаться – отправились в Мирноград.

«Всю дорогу над нами были дроны. Самая тяжелая среди нас – женщина, после травмы она перестала разговаривать», – сказал мужчина.

Раненые пешком прошли около 10 км и добрались до окрестностей города. Это самый опасный район, простреливаемый армией РФ, но рейд полицейских по спасению обессиленных людей завершился успешно. «Белые ангелы» предоставили людям первую помощь и доставили их в больницу.

Напомним, что на Донетчине из-за российского обстрела обесточилась шахта в результате чего под землей оказались десятки горняков.

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