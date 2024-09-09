Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині

Порятунок жителів Мирнограду та Гродівки. Фото: кадр із відео

В останні дні поліцейські евакуювали з міста Мирнограда сім'ю з 7-річною дочкою та трьох поранених мешканців Гродівки, які пішки вийшли з охопленого вогнем селища. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Так, 7-річну дівчинку Ауріку та її батьків «білі янголи» рятують уже вдруге. Раніше родина переїхала до Мирнограда з Авдіївки, нині зруйнованої та окупованої росіянами. Тепер через російську агресію люди змушені шукати собі нового притулку. Безпечно вивезти доньку з-під снарядів батькам знову допоміг екіпаж поліції.

Ще один виклик про допомогу надійшов від трьох мешканців селища Гродівка, де тривають бойові дії. Кілька тижнів тому люди потрапили під обстріл і зазнали поранень різного ступеня тяжкості. У 46-річної жінки – відкрита травма голови, проникаюче поранення у живіт, у 45-річного чоловіка – інфікована рана стегна, грудної клітки, ще один чоловік 48 років – з контузією.

Один із постраждалих розповів, що як тільки вони змогли хоч трохи пересуватися – вирушили до Мирнограда.

«Всю дорогу над нами були дрони. Найважча серед нас – жінка, після травми вона перестала розмовляти», – сказав чоловік.

Поранені пішки пройшли близько 10 км і дісталися околиць міста. Це найнебезпечніший район, який прострілює армія РФ, але рейд поліцейських з порятунку знесилених людей завершився успішно. «Білі янголи» надали людям першу допомогу та доправили їх до лікарні.

Нагадаємо, що на Донеччині через російський обстріл знеструмилася шахта, внаслідок чого під землею опинилися десятки гірників.