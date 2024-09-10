В Константиновке будет приостановлена подача воды: дата и причина

В связи с боевыми действиями поврежден водопровод Белокузьминовской насосной станции в городе Константиновка Донецкой области. В связи с этим в городе не будет воды 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«11.09.2024 с 09:00 будет остановлена подача воды из Белокузьминовского водовода до окончания ремонтных работ», — говорится в сообщении.



В ведомстве призвали граждан экономно относиться к водному ресурсу.



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