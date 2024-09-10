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Россияне атаковали Покровск: жители частично остались без газа

10 сентября 2024, 14:58

Россияне атаковали Покровск: жители частично остались без газа

Во вторник, 10 сентября, в Покровске в результате обстрела была повреждена газораспределительная станция. Без газоснабжения остались 28 тысяч абонентов Покровской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации. 

Как отмечается, обстрел произошел в 10:40.

«Сейчас без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых — жители Покровска, остальные 5 — жители Родинского», — говорится в сообщении. 

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