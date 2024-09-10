У Костянтинівці буде призупинено подачу води: дата і причина

У зв'язку з бойовими діями пошкоджено водогін Білокузьминівської насосної станції у місті Костянтинівка Донецької області. У зв'язку із цим у місті не буде води 11 вересня. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«11.09.2024 з 09:00 буде зупинено подачу води з Білокузьминівського водоводу до закінчення ремонтних робіт», — йдеться в повідомленні.



У відомстві закликали громадян ощадливо ставитися до водного ресурсу.



Раніше ми писали, що жителі Покровська частково залишилися без газу.