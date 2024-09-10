Байден обсудит с премьером Британии разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят разрешение ВСУ наносить удары вглубь России. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.



«Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу», — заявил Блинкен.



Также Блинкен подтвердил, что Российская Федерация получила баллистические ракеты от Ирана. Он считает, что враг применит их против Украины в течение следующих нескольких недель.



Ранее мы писали, что Соединенные Штаты предоставили больше оружия Украине, чем любая другая страна. Вместе с тем Вашингтон также и создает значительные препятствия для ВСУ, не позволяя использовать дальнобойные системы по целям на территории РФ. Некоторые западные союзники Украины, в первую очередь Великобритания, готовы дать Киеву зеленый свет.